Париж, 14 октября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. 14 октября издание Foot Mercatoсообщило, что руководство «Пари Сен-Жермен» готово предложить 21-летнему таранному форварду дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлингу Холанду контракт, по которому футболист будет получать 40 миллионов евро в год. Также сообщается, что руководство парижского клуба уже начало переговоры с агентом норвежского нападающего Мино Райолой.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» также рассматривает 21-летнего форварда сборной Сербии Душана Влахович в качестве замены Килиану Мбаппе, который следующим летом, вероятнее всего, перейдет в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

С лета 2022 года сумма отступных за Холанда составит 75 миллионов евро. Это прописано в контракте форварда со «шмелями».

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в пяти турах немецкой Бундеслиги, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.