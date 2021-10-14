Москва, 14 октября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. В центре Москвы не планируется строительства новых линий метро в связи с сильной перегруженностью центральной части города. Об этом заявил 14 октября мэр столицы Сергей Собянин.

Mos.ru Строительство метро

«В центр города сегодня зайти с линиями уже невозможно физически. Присоединять к кольцевой линии метрополитена тоже уже невозможно, потому что она вся перегружена», — сказал он в интервью телеканалу «ТВ Центр».

Собянин отметил, что развивать столичный метрополитен предполагается за счёт строительства ответвлений от Московского центрального кольца и Большой кольцевой линии, которые расположены в средней черте города.

«Когда уже есть две дополнительные кольцевые, можно сколько угодно от них делать ответвления. На эти две кольцевые можно спокойной пересесть и потом дальше переместиться в любую часть города», — сказал мэр.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе столичное правительство утвердило Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2022−2024 годы, в рамках которой, в частности, предусматривается строительство 25 новых станций и58,5 километра дополнительных линий метрополитена.