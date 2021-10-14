Лос-Анджелес, США, 14 октября, 2021, 21:57 — ИА Регнум. Том Холланд объяснил, при каких условиях он вновь сможет сыграть Питера Паркера в фильмах Marvel после выхода на экраны картины «Человек-паук: Нет пути домой». Об этом 14 октября сообщает портал GamesRadar+.

Gage Skidmore Том Холланд

В очередном интервью актёр сказал, что предстоящая картина станет «завершением истории», но дал понять, что несмотря на то, что его контракт закончится, в будущем он всё же сможет вновь надеть костюм человека-паука. «Я думаю, если бы нам посчастливилось снова погрузиться в этих персонажей, вы бы увидели совсем другую версию», — сказал Холланд.

Он отметил, что если Marvel решит снять новые картины с его участием, то они не будут иметь никакого отношения к трилогии, начало которой дала лента «Человек-паук: Возвращение домой». «Произойдет это или нет, я не знаю. Но мы определенно относились к (фильму «Нет пути домой» — ИА REGNUM) так, как будто он станет финалом, и казалось, что всё так и есть», — добавил актёр.

Напомним, премьера фильма «Человек-паук: нет пути домой» запланирована на 16 декабря 2021 года. В качестве режиссёра проекта выступает Джон Уоттс.