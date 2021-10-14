Берлин, 14 октября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Премьер-министр земли Мекленбург-Передней Померании Мануэла Швезиг, являющаяся членом СДПГ, после победы на выборах заявила, что формировать коалиционное правительство предпочитает с партией «Левые», сообщает 14 октября ИА Красная Весна со ссылкой на газету Die Welt.

Spd.de Символика СДПГ

Раннее на протяжении 15 лет в правительство в Мекленбург-Передней Померании входили социал-демократы (СДПГ) и Христианско-демократический союз (ХДС), однако в этот раз ХДС остаётся в оппозиции. По словам Швезиг, в ходе предварительных переговоров выявилось больше совпадений с программой партии «Левые».

Левая партия — это партнер, «с которым мы можем вместе двигать нашу страну вперед», сказала премьер-министр Мекленбург-Передней Померании. В частности, ходе предварительных переговоров с «Левой» партией было достигнуто соглашение о создании 1000 новых рабочих мест для учителей, снижении порога избирательного возраста до 16 лет и отстаивании минимальной заработной платы.

Председатель «Левой» партии в парламенте земли Мекленбург-Передняя Померания Зимоне Ольденбург в свою очередь заявила, что СДПГ «приняла решение в пользу нового начала и социального импульса в Мекленбурге — Передняя Померания». Сейчас есть шанс вытащить землю из долговой ямы по зарплатам, укрепить экономику и поставить в центр внимания детей, молодежь и семьи.