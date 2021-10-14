Загреб, 14 октября, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Правительство Хорватии ограничит стоимость дизельного топлива 11 кунами, а бензина — 11,1 (1 евро — 7,5 кун). Об этом 14 октября сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время открытого заседания правительства.

Андрей Пленкович

Пленкович напомнил, что в соответствии с Законом о нефтепродуктах правительство Хорватии имеет право определять максимальную стоимость горючего.

«Учитывая обстоятельства и непредсказуемость цены горючего, в целях беспрепятственного экономического восстановления мы на 30 дней ограничиваем стоимость бензина и дизельного топлива», — передает агентство «Танюг» слова Пленковича.

Напомним, что у Хорватии на днях стоимость бензина и дизтоплива резко увеличилась. Граждане страны уезжали в соседнюю Боснию и Герцеговину для того, чтобы заправить автомобили.