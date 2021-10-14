Москва, 14 октября, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Москва обладает большим потенциалом в плане развития кулинарного искусства. Об этом 14 октября заявил международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек на пресс-конференции, посвященной презентации кулинарного путеводителя.

Mos.ru Тематический ресторан

Эксперт особо отметил высокий уровень мастерства не только шеф-поваров столичных ресторанов, но и всех сотрудников городского общепита. Также он обратил внимание, что провести полноценную оценку московских ресторанов удалось несмотря на пандемию коронавируса.

«Мы с радостью можем заявить, что Москва, как один из городов для гастрономического туризма, имеет огромные перспективы в плане своего развития. В первый гид по Москве войдут 69 ресторанов», — сказал Пулленек.

По его словам, отбор проводился на основании пяти критериев: качество использованных продуктов, сочетания вкусов, мастерство повара, соответствие цены, а также постоянство. По этим характеристикам заведения общепита Москвы проверяли члены международной команды Michelin, которые посещали заведения анонимно.

Также глава кулинарного гида сообщил, что рестораны Москвы представляют возможность попробовать блюда из самых разных стран мира.

«Говоря о Москве, как о направлении гастрономического туризма, нельзя также забывать о шеф-поварах и их командах, которые каждый день делают свой вклад в развитие столичной кулинарии. В Москве вы сможете погрузиться в традиции российской кулинарии, а также попробовать блюда из любого уголка света», — отметил Пулленек.