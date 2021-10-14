Харьков, Украина, 14 октября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. 14 октября украинский футбольный клуб из Харькова «Металлист 1925» объявил о подписании однолетнего контракта с 29-летним центральным защитником сборной Грузии по футболу Соломоном Кверквелией. В России футболист выступал за «Рубин», «Локомотив» и «Ротор».

Андрей Пронин ИА REGNUM Соломон Кверквелия, Себастьян Дриусси

Кверквелия покинул «Локомотив» 1 июля 2021 года после истечения сроков предыдущего соглашения.

В составе «железнодорожников» Кверквелия принял участие в 80-ти матчах в рамках Российской Премьер-лиги, в которых отметился тремя забитыми мячами.