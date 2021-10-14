Вашингтон, 14 октября 2021, 21:46 — REGNUM Предложение провести переговоры без предварительных условий направлено из Вашингтона в Пхеньян, сообщил 14 октября журналистам официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.
Отметив, что Вашингтон заинтересован в «серьёзном и устойчивом диалоге с Северной Кореей», дипломат сказал, что власти США готовы к встрече с руководством республики «без предварительных условий».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Северной Кореи в ООН заявил, что ядерное оружие страна применит только в случае реальной ядерной угрозы.
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