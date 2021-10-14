Белград, , 21:53 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич обсудил в телефонном разговоре с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем ситуацию на севере Косово и Метохии. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба президента Сербии.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении подчеркивается, что Вучич и Боррель полностью согласились по поводу того, что нужно устранить напряжение в крае и решать проблемы мирным путем.

Вучич со своей стороны отметил, что «Сербия больше всего желает мира и стабильности», и что Белград готов к продлению диалога с Приштиной в любой момент.

Напомним, что 13 октября на севере Косово и Метохии произошел новый инцидент после того, как албанские боевики под предлогом борьбы с контрабандой ворвались в северную Митровицу и Звечан и устроили там погром нескольких магазинов и аптек. Сербы собрались на акцию протеста. В ходе разгона демонстрантов боевики открыли огонь боевыми патронами, около десяти сербов получили ранения, один находится в критическом состоянии.