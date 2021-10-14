Нью-Йорк, США, 14 октября, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Издатель видеоигр Electronic Arts (EA) может переименовать франшизу FIFA из-за суммы, которую запросило руководство спортивной организации за продление франшизы. Об этом 14 октября сообщает газета The New York Times со ссылкой на инсайдеров.

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Соглашение между EA и FIFA истекает в 2022 году, источники издания утверждают, что переговоры между сторонами по поводу его продления зашли в тупик. Отчасти из-за того, что FIFA хочет увеличить стоимость лицензии «более чем вдвое», минимум до $1 млрд «за каждый четырехлетний цикл чемпионата мира по футболу».

Издание Eurogamer отметило, что футбольная организация, возможно, хочет извлечь выгоду из роста популярности режима Ultimate Team в играх FIFA, который в 2021 году принёс EA $1,62 млрд. Инсайдеры также сообщили, что партнёры пока не смогли договориться в том числе о том, что должна охватывать новая сделка.

Напомним, в мае 2021 года EA опубликовала годовой отчёт, в нём компания сообщила, что около 30% её выручки приходится на Ultimate Team. Стоит отметить, что речь идёт о доходах от всех игр, в которых есть этот режим: FIFA, NHL и Madden NFL.