Сидней, Австралия, 14 октября, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Пятый студийный альбом австралийской группы INXS «Listen Like Thieves», отправивший коллектив в американские чарты, сегодня, 14 октября, празднует свое 36-летие, напоминает группа в своих социальных сетях.

(сс) StockSnap Музыка

Альбом «Listen Like Thieves» принято считать тем, без которого бы спустя два года не случилось триумфа пластинки «Kick», хиты которой до сих пор активно играют на радио. Он сформировал картину того звучания, к которому группа шла на протяжении предыдущих четырех пластинок, начав от барного ска и подойдя в платную к фанку на альбоме «The Swing» под руководством Найла Роджерса из Chic, что и определило их фирменный образ. Именно на нём вышел сингл «What You Need», который попал в первую пятерку хит-парада США. «Listen Like Thieves» также ознаменовал начало успешного сотрудничества коллектива с продюсером Крисом Томасом, который приложил руку к записи следующих успешных альбомов группы — «Kick» (1987) и «X»(1990). Интимный фанк-рок INXS, сформированный осмелевшим к тому моменту Хатченсом и их новым продюсером, играл в разрез с пафосным нью-вейвом, которого придерживался Боно, друг Майкла Хатченса, с U2.

Музыкальных клипов удостоились целых четыре песни: «This Time», «Kiss The Dirt (Falling Dowm The Mountain)», «What You Need» и «Listen Like Thieves». В США альбом стал двукратным обладателем платинового статуса, продавшись в количестве 2 миллионов экземпляров. Отметим интересный факт — песня «Kiss The Dirt (Falling Down The Mountain)» можно услышать в игре «GTA VIce City», если, управляя автомобилем, включить радиостанцию «Flash FM».