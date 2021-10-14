Москва, 14 октября, 2021, 21:27 — ИА Регнум. В Москве разыграют десять квартир среди жителей, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом заявил 14 октября мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Собянин

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«Со следующей недели мы начинаем разыгрывать десять квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку», — сказал мэр.

По его словам, розыгрыш станет ещё одним стимулом для вакцинации, однако главным призом для всех, кто сделает прививку, станет возможность сберечь собственное здоровье.

Мэр также отметил, что осенняя волна заболеваемость оказалось достаточно сложной и имеет высокую динамику.