Лондон, 14 октября, 2021, 21:27 — ИА Регнум. В Британии заканчивается 20-летний период «дешёвой еды» а рост цен на продукты питания может исчисляться двузначными цифрами, сообщает 14 октября ИА Красная Весна со ссылкой на агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Reuters приводит мнение Ранджита Бопарана, владельца крупнейшей компании-производителя курятины в Британии 2 Sisters Group.

«В относительном выражении курицу сегодня купить дешевле, чем 20 лет назад. Разве правильно, что целая курица стоит меньше пинты пива? Отныне вы увидите другой мир, в котором покупатель платит больше», — заявил Бопаран.

По его словам, резкое повышение цен неизбежно из-за инфляционного давления на всю цепочку поставок.

Ранее о необходимости повышения потолка цен на энергоносители заявил британский министр малого бизнеса Пол Скалли. Чиновник заявил, что лично он настаивает на сохранении ценового потолка, поскольку «хочет защитить потребителей». Но правительство Британии планирует «наихудший сценарий», при котором экономика должна выдержать повышение цен.

Напомним, в Британии отмечается дефицит целого ряда товаров в магазинах из-за нехватки водителей грузовиков.

По словам руководителя британской Федерации продовольствия и напитков Иэна Райта «недостает примерно полумиллиона из четырех миллионов человек, которые обычно работают в этом секторе».