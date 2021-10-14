Посёлок городского типа Солнечнодольск, Ставропольский край, 14 октября, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Торжественная церемония закрытия фестиваля «Культурный код» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» состоялась 14 октября в поселке городского типа Солнечнодольск Ставропольского края. Для участников и гостей фестиваля была проведена уникальная иммерсивная экскурсия по галерее под открытым небом. Завершился фестиваль большим концертом с участием Манижи и Вячеслава Макарова.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Кириенко

«Культурный код» — это первый творческий проект платформы «Россия — страна возможностей», который объединяет российских и зарубежных художников, признанных мировым стрит-арт сообществом. Основными целями проведения фестиваля является знакомство и приобщение граждан Российской Федерации к современному искусству и мировой уличной культуре через создание музеев монументального искусства под открытым небом, креативных пространств и комфортной городской среды в городах России.

За пять недель художники из 16 стран мира создали более 40 муралов на фасадах домов Солнечнодольска. Почти 70% высотных домов поселка получили уникальное оформление. Галерея под открытым небом, по замыслу авторов проекта, должна не только обновить облик населенного пункта и познакомить жителей с современным искусством, но и оказать положительное влияние на туристическую привлекательность региона.

С 17 сентября по 15 октября в поселке Солнечнодольск работали стрит-арт художники с мировыми именами из Германии, Польши, Нидерландов, Испании, Мексики, Болгарии, Аргентины, Греции, Канады, Израиля, Индонезии, Великобритании, Китая, США, Чехии и России (13 человек из Ставрополя, Новосибирска, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Владивостока, Нижнего Новгорода, Махачкалы).

В создании муралов на фасадах зданий также приняли участие ассистенты художников из разных городов России и трех стран мира.

Инициатива проведения международного фестиваля уличного искусства «Культурный код» была поддержана Президентом России на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», которое состоялось 4 октября 2019 года. В настоящее время более 100 работ художников можно увидеть в Одинцово и Солнечногорске (Московская область), Челябинске, Казани, Нижнем Новгороде, арт-кластере «Таврида» (Республика Крым), Солнечнодольске (Ставропольский край) и Москве.

В Солнечнодольске при поддержке Правительства Ставропольского края прошел самый масштабный на сегодняшний день фестиваль проекта «Культурный код». В церемонии закрытия мероприятия приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, автор проекта «Культурный код», Президент Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин и исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.

Для участников и гостей организаторы подготовили иммерсивную экскурсию по уникальным местам Солнечнодольска с презентацией фресок, созданных художниками фестиваля. Экскурсия проходила в наушниках, через которые гости могли услышать рассказы авторов муралов о смыслах, которые они вложили в свои шедевры, и их впечатления от участия в фестивале.

В рамках закрытия гости также встретились с жителями поселка и узнали мнения солнечнодольцев о проекте. Они рассказали Сергею Кириенко о том, что проект оживил жизнь поселка и сплотил жителей. Дети также поделились, что хотели бы освоить граффити и связать свое будущее с современным искусством.

В рамках встречи с художниками Сергей Кириенко обсудил с участниками встречи дальнейшие перспективы фестиваля, рассказал об общении с жителями, узнал истории художников, для которых проект стал социальным лифтом и превратил их из ассистентов в настоящих профессионалов.

«То, что вы делаете — это большая работа, это требует трудолюбия и таланта, но главное, это требует частичку души. И мы, осматривая фасады, ощутили ваше тепло. Жители Солнечнодольска стали соавторами проекта: они приносили книги, на которые в своем творчестве опирались художники, угощали авторов пирогами, даже коты поселка появились в работах художников. Когда в большом городе появляется несколько десятков произведений на фасадах — это, конечно, здорово, это украшает город, но, когда такое происходит в городе, где практически все фасады изменились — это кардинальное изменение, — отметил на встрече с художниками фестиваля Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, — Особенность этого фестиваля — сотворчество художников, представителей органов власти и жителей. Вы — соавторы фестиваля, вы — его хозяева, и давайте вместе делать так, чтобы он развивался, двигался дальше, давал возможности для самореализации, и самое главное, менял жизнь людей. Спасибо Вам за то, что вы вкладываете свои силы в проект».

В программу торжественной церемонии закрытия вошли выступления лучших творческих коллективов Ставропольского края, жителей и гостей поселка встретили уникальными хореографическими и музыкальными номерами. Гости праздника поделились со сцены своими впечатлениями от фестиваля и пожелали «Культурному коду» новых достижений.

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов отметил: «Мы вместе с вами стали частью большого эксперимента по созданию галереи современного искусства под открытым небом в небольшом, но очень уютном и таком солнечном поселке. Своё уникальное лицо появилось у Молодежной улицы, улицы Энергетиков, Набережной и существенной части Солнечного бульвара. Произошло кардинальное обновление 27-ми пятиэтажных, 12-ти девятиэтажных, одного трехэтажного фасадов — пожарной части и фасада городской электрической подстанции. Кураторы фестиваля отобрали авторов, художественные работы которых не только придали поселку новый визуальный стиль, но и составили единую композицию, перекликаясь между собой. В экспозиции присутствует смешение таких стилей, как абстракция, реализм, графика и поп-арт, что потребовало детальной проработки концептуального решения пространства. Таким образом, в поселке появился своеобразный музей современного искусства под открытым небом. Аналогов такого проекта нет во всем мире! Я уверен, что все, кто побывал на фестивале, включая меня, обязательно сюда вернутся!»

Как ранее сообщал ИА REGNUM, с 10 декабря 2019 года по 3 февраля 2020 года проходил конкурс среди субъектов России на право проведения фестивалей уличного искусства в рамках проекта. По итогам решения экспертного совета в шорт-лист голосования вошли 6 регионов, а победителями народного голосования стали Челябинск, Казань, Нижний Новгород и поселок городского типа Солнечнодольск Ставропольского края.

Право на проведение фестиваля Ставропольский край получил, набрав более 136 тысяч голосов россиян. Как отметил глава региона, сегодня на Ставрополье создан своеобразный арт-кластер, удовлетворяющий самым взыскательным вкусам поклонников современного искусства — от живописи и графики до абстракционизма.

«В крае появилась еще одна интересная достопримечательность, привлекательный туристический маршрут и новая точка притяжения для жителей и гостей региона, всех отдыхающих. И хотя «Культурный код» завершился, искусство, которое создает хорошее настроение и оставляет незабываемые впечатления, остается с нами», — подчеркнул Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Российское движение школьников третий год выступает партнером граффити-фестиваля «Культурный код», который реализуется президентской платформой «Россия — страна возможностей» и направлен на популяризацию стрит-арта и поддержку талантливых художников.

В этом году РДШ организовало серию детских выездных встреч «Культурный кот» на площадках фестиваля. Первая такая встреча состоялась в Москве в мае, после нее активисты РДШ встречались с художниками в Челябинске, Нижнем Новгороде и Казани. «Культурный кот» состоялся и в поселке городского типа Солнечнодольск Ставропольского края.

Здесь активисты Российского движения школьников вместе с художником Александром Купаляном создали мурал-открытку ко дню рождения Президента Российской Федерации. Среди предложенных школьниками эскизов были выбраны 3 достопримечательности России: разведенный Дворцовый мост в Санкт-Петербурге, Саяно-Шушенская ГЭС и Крымский мост. А в качестве девиза открыток была использована фраза Владимира Путина, произнесенная им в 2014 году на итоговой сессии XI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»: «Для меня Россия — вся моя жизнь!»

«Когда мы с командой впервые осуществили свою задумку в Новой Трехгорке, нам даже не снилось, какие масштабы будут у этого проекта, а спустя три года мы видим отдачу вложенных нами сил по всей стране от Крыма до Ставрополья. Два года назад я приезжала сюда, в Солнечнодольск, встречалась с жителями в ДК, показывала видеоролик о фестивале в Одинцовском округе, убеждала людей собирать подписи и присоединиться к проекту. А вчера жители подходили со словами восторга и благодарности за этот фестиваль, который изменил их жизнь. И, конечно, будучи директором Российского движения школьников, я очень рада, что «Культурный код» получил свое развитие и среди подрастающего поколения. Ведь творческая реализация современных детей должна соответствовать трендам времени, и «Культурный кот» — это именно такой формат знакомства детей с современным уличным искусством. Поэтому можно смело сказать, что наша коллаборация с президентской платформой доказывает, что Россия — страна возможностей», — рассказала журналистам исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва.

Автор проекта «Культурный код» Дмитрий Левочкин, курирующий проект с момента его начала, рассказал о замыслах, которые были вложены в фестиваль, и выразил пожелание художников касательно дальнейших перспектив существования проекта.

«Проект «Культурный код» призван влюбить в современное искусство жителей российских городов, раскрыть творческий потенциал художников и преобразить городское пространство. В Солнечнодольске мы стали свидетелями большой дружбы между жителями поселка и художниками, это, безусловно, отразилось и на общем настроении, и даже на муралах. Художники прониклись проектом и выразили пожелание сделать фестиваль ежегодным, дать ему большее развитие. Мы строим большие планы о будущем «Культурного кода», и я уверен, что при должной поддержке сможем предоставлять все больше возможностей для реализации современных художников и для трансформации визуального облика городов страны», — поделился Дмитрий Левочкин.

Завершился вечер концертом финалистки «Евровидения — 2021» Манижи и музыканта, ведущего шоу «Маска» на телеканале НТВ Вячеслава Макарова. Звездные гости исполнили свои самые популярные хиты, и это стало яркой финальной точкой Международного фестиваля уличного искусства «Культурный код».

Также в период проведения фестиваля (международное название «Urban Morphogenesis») в поселке появились современные фотозоны и арт-объекты. Прошла лекционная программа и мастер-классы от зарубежных и российских монументалистов. В рамках фестивальных мероприятий для жителей и гостей Солнечнодольска прошли пластический спектакль «Кто крайний?», фестиваль воздушных змеев, интеллектуальная игра «Разумный вечер», киновечер, кулинарный фестиваль «Южное гостеприимство. Солнечный Street Food. Повара без границ», мастер-классы по кастомизации одежды, техникам граффити и каллиграфии, созданию воздушных змеев, выступления кавер-группы и танцевальных коллективов, встреча организаторов и художников фестиваля с жителями Солнечнодольска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторами фестиваля уличного искусства «Культурный код» в Солнечнодольке выступили президентская платформа «Россия — страна возможностей», Правительство Ставропольского края, Администрация Изобильненского городского округа, Фонд поддержки и развития современного искусства при поддержке Фонда президентских грантов.