Завершился фестиваль современного уличного искусства «Культурный код»
Посёлок городского типа Солнечнодольск, Ставропольский край, 14 октября, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Торжественная церемония закрытия фестиваля «Культурный код» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» состоялась 14 октября в поселке городского типа Солнечнодольск Ставропольского края. Для участников и гостей фестиваля была проведена уникальная иммерсивная экскурсия по галерее под открытым небом. Завершился фестиваль большим концертом с участием Манижи и Вячеслава Макарова.
«Культурный код» — это первый творческий проект платформы «Россия — страна возможностей», который объединяет российских и зарубежных художников, признанных мировым стрит-арт сообществом. Основными целями проведения фестиваля является знакомство и приобщение граждан Российской Федерации к современному искусству и мировой уличной культуре через создание музеев монументального искусства под открытым небом, креативных пространств и комфортной городской среды в городах России.
За пять недель художники из 16 стран мира создали более 40 муралов на фасадах домов Солнечнодольска. Почти 70% высотных домов поселка получили уникальное оформление. Галерея под открытым небом, по замыслу авторов проекта, должна не только обновить облик населенного пункта и познакомить жителей с современным искусством, но и оказать положительное влияние на туристическую привлекательность региона.
С 17 сентября по 15 октября в поселке Солнечнодольск работали стрит-арт художники с мировыми именами из Германии, Польши, Нидерландов, Испании, Мексики, Болгарии, Аргентины, Греции, Канады, Израиля, Индонезии, Великобритании, Китая, США, Чехии и России (13 человек из Ставрополя, Новосибирска, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Владивостока, Нижнего Новгорода, Махачкалы).
В создании муралов на фасадах зданий также приняли участие ассистенты художников из разных городов России и трех стран мира.
Инициатива проведения международного фестиваля уличного искусства «Культурный код» была поддержана Президентом России на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», которое состоялось 4 октября 2019 года. В настоящее время более 100 работ художников можно увидеть в Одинцово и Солнечногорске (Московская область), Челябинске, Казани, Нижнем Новгороде, арт-кластере «Таврида» (Республика Крым), Солнечнодольске (Ставропольский край) и Москве.
В Солнечнодольске при поддержке Правительства Ставропольского края прошел самый масштабный на сегодняшний день фестиваль проекта «Культурный код». В церемонии закрытия мероприятия приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, автор проекта «Культурный код», Президент Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин и исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.
Для участников и гостей организаторы подготовили иммерсивную экскурсию по уникальным местам Солнечнодольска с презентацией фресок, созданных художниками фестиваля. Экскурсия проходила в наушниках, через которые гости могли услышать рассказы авторов муралов о смыслах, которые они вложили в свои шедевры, и их впечатления от участия в фестивале.
В рамках закрытия гости также встретились с жителями поселка и узнали мнения солнечнодольцев о проекте. Они рассказали Сергею Кириенко о том, что проект оживил жизнь поселка и сплотил жителей. Дети также поделились, что хотели бы освоить граффити и связать свое будущее с современным искусством.
В рамках встречи с художниками Сергей Кириенко обсудил с участниками встречи дальнейшие перспективы фестиваля, рассказал об общении с жителями, узнал истории художников, для которых проект стал социальным лифтом и превратил их из ассистентов в настоящих профессионалов.
В программу торжественной церемонии закрытия вошли выступления лучших творческих коллективов Ставропольского края, жителей и гостей поселка встретили уникальными хореографическими и музыкальными номерами. Гости праздника поделились со сцены своими впечатлениями от фестиваля и пожелали «Культурному коду» новых достижений.
Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов отметил: «Мы вместе с вами стали частью большого эксперимента по созданию галереи современного искусства под открытым небом в небольшом, но очень уютном и таком солнечном поселке. Своё уникальное лицо появилось у Молодежной улицы, улицы Энергетиков, Набережной и существенной части Солнечного бульвара. Произошло кардинальное обновление 27-ми пятиэтажных, 12-ти девятиэтажных, одного трехэтажного фасадов — пожарной части и фасада городской электрической подстанции. Кураторы фестиваля отобрали авторов, художественные работы которых не только придали поселку новый визуальный стиль, но и составили единую композицию, перекликаясь между собой. В экспозиции присутствует смешение таких стилей, как абстракция, реализм, графика и поп-арт, что потребовало детальной проработки концептуального решения пространства. Таким образом, в поселке появился своеобразный музей современного искусства под открытым небом. Аналогов такого проекта нет во всем мире! Я уверен, что все, кто побывал на фестивале, включая меня, обязательно сюда вернутся!»
Как ранее сообщал ИА REGNUM, с 10 декабря 2019 года по 3 февраля 2020 года проходил конкурс среди субъектов России на право проведения фестивалей уличного искусства в рамках проекта. По итогам решения экспертного совета в шорт-лист голосования вошли 6 регионов, а победителями народного голосования стали Челябинск, Казань, Нижний Новгород и поселок городского типа Солнечнодольск Ставропольского края.
Право на проведение фестиваля Ставропольский край получил, набрав более 136 тысяч голосов россиян. Как отметил глава региона, сегодня на Ставрополье создан своеобразный арт-кластер, удовлетворяющий самым взыскательным вкусам поклонников современного искусства — от живописи и графики до абстракционизма.
Российское движение школьников третий год выступает партнером граффити-фестиваля «Культурный код», который реализуется президентской платформой «Россия — страна возможностей» и направлен на популяризацию стрит-арта и поддержку талантливых художников.
В этом году РДШ организовало серию детских выездных встреч «Культурный кот» на площадках фестиваля. Первая такая встреча состоялась в Москве в мае, после нее активисты РДШ встречались с художниками в Челябинске, Нижнем Новгороде и Казани. «Культурный кот» состоялся и в поселке городского типа Солнечнодольск Ставропольского края.
Здесь активисты Российского движения школьников вместе с художником Александром Купаляном создали мурал-открытку ко дню рождения Президента Российской Федерации. Среди предложенных школьниками эскизов были выбраны 3 достопримечательности России: разведенный Дворцовый мост в Санкт-Петербурге, Саяно-Шушенская ГЭС и Крымский мост. А в качестве девиза открыток была использована фраза Владимира Путина, произнесенная им в 2014 году на итоговой сессии XI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»: «Для меня Россия — вся моя жизнь!»
Автор проекта «Культурный код» Дмитрий Левочкин, курирующий проект с момента его начала, рассказал о замыслах, которые были вложены в фестиваль, и выразил пожелание художников касательно дальнейших перспектив существования проекта.
Завершился вечер концертом финалистки «Евровидения — 2021» Манижи и музыканта, ведущего шоу «Маска» на телеканале НТВ Вячеслава Макарова. Звездные гости исполнили свои самые популярные хиты, и это стало яркой финальной точкой Международного фестиваля уличного искусства «Культурный код».
Также в период проведения фестиваля (международное название «Urban Morphogenesis») в поселке появились современные фотозоны и арт-объекты. Прошла лекционная программа и мастер-классы от зарубежных и российских монументалистов. В рамках фестивальных мероприятий для жителей и гостей Солнечнодольска прошли пластический спектакль «Кто крайний?», фестиваль воздушных змеев, интеллектуальная игра «Разумный вечер», киновечер, кулинарный фестиваль «Южное гостеприимство. Солнечный Street Food. Повара без границ», мастер-классы по кастомизации одежды, техникам граффити и каллиграфии, созданию воздушных змеев, выступления кавер-группы и танцевальных коллективов, встреча организаторов и художников фестиваля с жителями Солнечнодольска.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторами фестиваля уличного искусства «Культурный код» в Солнечнодольке выступили президентская платформа «Россия — страна возможностей», Правительство Ставропольского края, Администрация Изобильненского городского округа, Фонд поддержки и развития современного искусства при поддержке Фонда президентских грантов.