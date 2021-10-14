Саранск, , 21:21 — REGNUM Министром цифрового развития Мордовии назначен Игорь Вольфсон. Соответствующий указ подписал глава республики Артем Здунов.

Цифровая экономика D-russia.ru

Он начал работать в 1991 году на должности инженером НИИ систем управления Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева. После завершения работы в университете занимал различные посты в ОАО «ВолгаТелеком», несколько лет работал в должности директора филиала ОАО «Ростелеком» в Мордовии.

В 2018 году возглавил министерство информатизации и связи, с февраля 2021 года возглавлял ведомство в статусе исполняющего обязанности. Сейчас оно стало министерством цифрового развития республики.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Мордовии назначил шесть министров. Министром Республики Мордовия назначен Александр Пыков. Пост министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования занял Алексей Ларькин. Александр Савилов назначен министром спорта и молодежной политики. Министром социальной защиты, труда и занятости населения стал Игорь Князьков. Министром сельского хозяйства и продовольствия республики назначен Александр Кечайкин. Министерство культуры, национальной политики и архивного дела возглавила Светлана Баулина.

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