14 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 23:23 — REGNUM Решение администрации американской социальной сети Facebook заблокировать пост российского журналиста и основателя сообщества «Открытый космос» Виталия Егорова за то, что он предупредил окружающих, что на данном ресурсе слово «хохлома» считается проявлением ненависти и может привести к бану, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 14 октября в соцсети Facebook.

Facebook momo

«Совсем тронулись на почве русофобии! Любое слово от нас они уже как «ненависть» трактуют. Неудивительно, что нас окружающие в постоянной какой-то агрессии обвиняют. Мы для них агрессивные только лишь потому, что существуем», — пишет Ксения С.

Многие пользователи считают подобный инцидент полнейшим бредом, потому что слово «хохлома» не может кого-либо обидеть.

Хохлома Dmfff

«Бред сивой кобылы! Разве нормальные люди могут такое творить? Нет. Значит, это делается специально, и делают это откровенные русофобы», — поделилась своим мнением Наталия Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что модерацией русскоязычной части Facebook занимают злопыхатели России, поэтому неудивительно, что наши люди попадают в бан из-за подобных глупых причин.

«Просто русскоязычный сегмент Facebook модерируют младоевропейцы из Польши, Прибалтики, а также с Украины. Их такие слова, в числе которых матрёшка, кокошник, балалайка и самовар, натурально приводят в ярость. Это предвзятое отношение к русским. По-моему, это всем должно быть очевидно», — считает Антон К.

Часть людей считает, что именно к русским у Facebook индивидуальное и очень пристальное внимание. Администрация ресурса явно точит зуб на Российскую Федерацию и всё, что с ней связано.

«У них переводчик русофобский установлен. Переводит, слагая слова из предложенных букв. Вот и получилось то, что они искали, а не то, чем это является на самом деле. Американский Facebook бдит за тем, чтобы никто не могу даже в теории оскорбить украинцев, но зато в отношении русских можно не только унизительные эпитеты слагать, но и желать нашему народу смерти. Двойные стандарты и лицемерие. Впрочем, ничего нового», — отмечает Татьяна Ф.

Во всём виноваты русские Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что Facebook пора остудить свой пыл, иначе социальная сеть может оказаться под запретом на территории России.

«Ничего, скоро вся эта контора будет иметь представительство в России. Закон-то обязывает теперь это делать с Нового года. Вот тогда в Facebook и появятся нормальные модераторы, которые не будут банить за всякого рода глупости», — предполагает Олег М.

Нашлись и те, кто убеждены, что руководство России обязано навести порядок в русскоязычном сегменте интернета, чтобы подобные инциденты не повторялись и к представителям нашей страны не применялись индивидуальные методы цензуры.

«Российским властям пора взять хорошенько за контроль над иностранными социальными сетями, иначе они могут так распоясаться, что будут откровенно вести свою русофобскую пропаганду, запрещая альтернативную точку зрения», — написал Федор Д.

Напомним, 14 октября администрация американской социальной сети Facebook заблокировала пост российского журналиста и основателя сообщества «Открытый космос» Виталия Егорова за то, что он предупредил окружающих, что на данном ресурсе слово «хохлома» считается проявлением ненависти и может привести к бану.