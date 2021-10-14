Саранск, 14 октября, 2021, 21:07 — ИА Регнум. 95% пациентов, которые находятся в настоящее время в реанимационных отделениях больниц Мордовии не были вакцинированы от коронавируса. Об этом заявил на заседании оперативного штаба и.о. министра здравоохранения республики Олег Маркин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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«Да, есть небольшая группа людей — их всего менее 2%, у которых иммунитет к вирусу не вырабатывается совсем, тут ничего не поделаешь», — отметил глава ведомства и добавил, что этим людям необходимо тщательно себя оберегать.

Иммунитет можно получить двумя путями — вакцинироваться или переболеть COVID-19.

«Но при этом мы видим, что при заболевании каждый девятый человек старше 60 лет погибает», — заключил Маркин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 14 октября выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 107 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 29 453 случаев. 615 человек скончались от коронавируса как от основной причины за все время пандемии.