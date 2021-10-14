Москва, 14 октября, 2021, 21:06 — ИА Регнум. За превышение уровня шума власти Москвы планируют наказывать только злостных нарушителей, сообщил 14 октября мэр города Сергей Собянин в эфире ТВЦ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Он рассказал об автомобилистах, которые умышленно превышают допустимый уровень шума, к примеру, в районе Патриарших прудов, чтобы показать собственную крутость.

«Какой ты крутой? Ты просто негодяй», — прокомментировал мэр.

Он пообещал, что за незначительное превышение уровня шума, к примеру, на 5%, наказаний не последует.