Болсонару анонсировал планы приватизировать госкопманию Petrobras
Бразилиа, 14 октября, 2021, 21:05 — ИА Регнум. О своих планах приватизировать бразильскую нефтегазовую госкомпанию Petrobras заявил 14 октября президент республики Жаир Болсонару, передаёт Novas da Paz.
Junius
Здание Petrobras в Рио-де-Жанейро
«У меня уже назрело желание приватизировать Petrobras. Посмотрим, что можно с этим сделать».
Он пояснил, что такие планы связаны с необходимостью поменять ситуацию с ценами на топливо и бытовой газ — потому что с него лично требуют объяснений, когда цены подскакивают. Нужны рычаги влияния, которых сейчас нет.
Напомним, 50,26% акций Petrobras принадлежит бразильскому правительству. 40% активов находятся в руках инвесторов из-за рубежа.