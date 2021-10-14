Бразилиа, 14 октября, 2021, 21:05 — ИА Регнум. О своих планах приватизировать бразильскую нефтегазовую госкомпанию Petrobras заявил 14 октября президент республики Жаир Болсонару, передаёт Novas da Paz.

Junius Здание Petrobras в Рио-де-Жанейро

Болсонару «У меня уже назрело желание приватизировать Petrobras. Посмотрим, что можно с этим сделать».

Он пояснил, что такие планы связаны с необходимостью поменять ситуацию с ценами на топливо и бытовой газ — потому что с него лично требуют объяснений, когда цены подскакивают. Нужны рычаги влияния, которых сейчас нет.

Напомним, 50,26% акций Petrobras принадлежит бразильскому правительству. 40% активов находятся в руках инвесторов из-за рубежа.