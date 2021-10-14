Кейптаун, 14 октября, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Крупнейший профсоюз ЮАР NUMSA отклонил предложения работодателей по вопросу зарплат и продолжил забастовку машиностроителей, сообщает 14 октября со ссылкой на Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮАР

Национальный союз машиностроителей ЮАР (NUMSA), насчитывающий порядка 155 тыс. членов, работающих в этом производственном секторе, с 5 октября проводит забастовку, требуя повышения заработной платы.

Из-за забастовки концерн BMW признал потерю около 700 автомобилей, несобранных на заводе в ЮАР.

Забастовка была начата после того, как переговоры о заработной плате зашли в тупик. Тогда представители NUMSA требовали повышения заработной платы на 8% в первый год и на 2% сверх инфляции в последующие.

Работодатели предлагают 4,4% на 2021 год и сверх инфляции 0,5%.

«Прискорбно, что соглашение до сих пор не достигнуто, и мы ожидаем, что в случае продолжения забастовки на следующей неделе остановятся ещё больше сборочных линий OEM из-за отсутствия производства в отдельных звеньях цепочки поставок», — рассказал исполнительный директор Национальной ассоциации производителей автомобильных компонентов и смежных производителей (NAACAM) Ренай Мути.