Манчестер, Великобритания, 14 октября, 2021, 20:53 — ИА Регнум. 14 октября на официальном сайте «Манчестер Сити» сообщили, что 21-летний фланговый атакующий полузащитник сборной Испании по футболу Ферран Торрес пропустит около двух месяцев из-за перелома стопы, полученного 10 октября в матче финала Лиги наций со сборной Франции.

«Манчестер Сити»

В текущем сезоне Ферран Торрес принял участие в шести матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Торрес выступает за «Манчестер Сити» с 4 августа 2020 года после перехода из «Валенсии» за 23 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 21-летнего испанца, согласно данным портала transfermarkt,составляет 50 миллионов евро. Текущее соглашение Торреса с «горожанами» рассчитано до середины 2025 года.