Москва, 14 октября, 2021, 20:58 — ИА Регнум. Амбулаторная система Москвы имеет ряд преимуществ в том числе перед системой здравоохранения Германии. Об этом 14 октября заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

Mos.ru Поликлиника в Москве

По его словам, жителей Москвы волнует наличие узкоспециализированных специалистов в поликлиниках. При этом жителей москвичам не нравится, когда нужных им медицинских услуг нет в шаговой доступности.

«Им очень не нравится, когда им приходится ездить в центральную поликлинику, чтобы попасть к узкому специалисту. Но в самой первоклассной стране мира в области здравоохранения, Германии, нужно три-четыре недели, чтобы попасть к узкому специалисту. Там речь даже не о том, чтобы в шаговой доступности он был, а чтобы попасть», — сказал Собянин.