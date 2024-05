Лос-Анджелес, США, 14 октября, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Томми Ли Джонс присоединился к проекту фильма The Burial («Похороны»), в котором также снимется Джейми Фокс. Об этом 14 октября сообщает портал Deadline.

Unsplash Кино

Джонс исполнит в картине главную роль. Отметим, что его персонажа должен был сыграть Харрисон Форд, который ранее покинул проект. Снимать картину будет Маргарет Беттс («Послушница», «Каждое воскресенье») по сценарию Дага Райта («Перо маркиза де Сада»).

В основу фильма The Burial ляжет реальная история и статья журналиста Джонатана Харра, опубликованная в журнале The New Yorker. Сюжет расскажет о том, как обанкротившийся владелец похоронного бюро подаёт в суд на конкурента после сорвавшейся сделки и при этом нанимает известного юриста.