Коркино, Челябинская область, 14 октября, 2021, 20:51 — ИА Регнум. В Челябинской области обнаружен ещё один очаг чумы свиней. Об этом сообщает уУправление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Uv.volgograd.ru Чума свиней

По данным ведомства, в городе Коркино пало восемь свиней. Это произошло на территории личного подсобного хозяйства. В очаге находится 224 свиньи, в в угрожаемой зоне — 458.

Выявленный очаг АЧС стал уже четвёртым в регионе. В ведомстве полагают, что заражение произошло из-за употребления не проваренных пищевых отходов.