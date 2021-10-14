Киев, , 20:46 — REGNUM Поездка украинского президента Владимира Зеленского к линии соприкосновения в Донбассе состоялась, сообщили 14 октября в офисе главы республики.

Владимир Зеленский на Донбассе President.gov.ua

«Глава государства заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке и ознакомился с особенностями применения противодронового ружья», — говорится в сообщении.

В администрации украинского президента добавили, что он поговорил с военнослужащими, проверил условия несения службы и произвёл ряд награждений.

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