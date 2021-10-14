Челябинск, 14 октября, 2021, 20:42 — ИА Регнум. В Челябинской области назначен новый руководитель Госжилинспекции. Этот пост заняла Рашида Ковалева, пишут СМИ.

Евгений Катышев Челябинская область

Постановление о её назначении подписал губернатор Алексей Текслер. Документ вступает в силу со дня подписания, то есть с 14 октября.

Чиновница ранее возглавляла контрольно-правовое управление областного министерства тарифного регулирования. Отметим, во главе ГЖИ ранее была Элла Никитина, которая в мае уволилась.