Ижевск, 14 октября, 2021, 20:40 — ИА Регнум. В Ижевске проводится проверка по факту пожара, который произошел на крыше многоквартирного дома в поселке Машиностроителей, 100. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Газовые баллоны

По предварительным данным, в ходе ремонтных работ на крыше подрядная организация допустила разгерметизацию газового баллона. В результате произошло возгорание. Пожаром поврежден верхний мягкий слой кровли.

Эвакуация жителей дома не проводилась, угроза обрушения кровли отсутствует. В проверке принимают участие специалисты отдела надзорной деятельности по Ижевску и главного управления по государственному надзору Удмуртии.

Уточняется, что дом находится под управлением ООО «Городская УК».

Как сообщало ИА REGNUM, в Альметьевске (Татария) в одном из гаражей произошла разгерметизация газового баллона, что привело к обрушению части стены. На момент обрушения гараж был оборудован как место отдыха, в котором находились пять человек (двое мужчин и три женщины). В результате инцидента в медучреждение госпитализировали трех женщин.

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