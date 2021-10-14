Москва, 14 октября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Большое число онкологических заболеваний вызвано увеличившейся продолжительностью жизни, заявил 14 октября мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Он ответил на распространённое мнение о том, что рост числа онкозаболеваний вызван плохой экологией историей о двух братьях его отца, которые жили в горной местности на территории заказника. Обоим было под 80 лет, и оба умерли от онкологических заболеваний.

Собянин напомнил, что ещё недавно средняя продолжительность жизни составляла 40 лет, а сейчас увеличилась до 80 лет.

«Что это означает? У человека тоже есть предельный уровень проживания», — считает мэр.

По его мнению, чем больше продолжительность жизни — тем больше онкологических заболеваний.