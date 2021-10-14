Нижний Новгород, 14 октября, 2021, 20:30 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде сегодня, 14 октября, открылся форум «Города трудовой доблести. Победа ковалась в тылу» — общероссийское мероприятие, призванное сохранить память о вкладе работников тыла в Победу.

Нижний Новгород

В мероприятии участвуют 200 представителей городов-обладателей почетного звания, а также руководители крупнейших предприятий страны, награжденных за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны орденами и Красными Знаменами Государственного комитета обороны.

Участников, гостей и организаторов форума с началом этого мероприятия поздравил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в нынешнем году исполнилось 80 лет с начала Великой Отечественной войны, с первых дней которой весь советский народ поднялся на защиту Родины — на фронте и в глубоком тылу каждый на своём боевом или трудовом посту приближал Победу над врагом.

«В знак безмерного признания тем, кто в суровых условиях работал на эвакуированных оборонных предприятиях, на заводах и шахтах, на транспорте и в госпиталях, перевыполнял планы и нормы, обеспечивая фронт всем необходимым, в 2020 году, в Год памяти и славы, было учреждено почётное звание «Город трудовой доблести»», — подчеркнул президент.

Российский лидер акцентировал внимание на том, что Нижний Новгород одним из первых был удостоен этой награды.

«Уверен, жители больших и малых городов, объединённых высоким званием «Город трудовой доблести», и впредь с огромным уважением будут относиться к бесценному историческому, патриотическому, созидательному наследию легендарного поколения победителей, своими успехами и достижениями, устремлённостью в будущее вносить значимый вклад в развитие родной страны», — резюмировал президент России.