Нижний Новгород, 14 октября, 2021, 20:26 — ИА Регнум. В бюджет Нижегородской области из федеральной казны планируют дополнительно выделить ещё более 3 млрд рублей, передают региональные СМИ.

Андрей Репин @ ИА REGNUM Нижний Новгород

Большую часть этих денег, а именно 1,7 млрд рублей, хотят направить в фонд обязательного медстрахования на оказание медицинской помощи, в том числе пациентам с коронавирусом.

Ещё 159 млн рублей могут быть потрачены на стимулирующие выплаты медикам, участвующим в вакцинации нижегородцев от коронавирусной инфекции.

Также стало известно о том, что 325 млн рублей планируют перенаправить на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, а ещё около 80 млн рублей — на выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.

Помимо этого, 30 млн рублей местные власти намерены потратить на создание в Нижегородской области модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура».