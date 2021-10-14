Москва, 14 октября, 2021, 20:18 — ИА Регнум. Предвыборная кампания на выборах в Госдумы РФ позволила властям лучше узнать наиболее насущные проблемы москвичей. Об этом 14 октября заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

"Конечно избрались не все. Это естественно. Но все, что говорили москвичи, вопросы, какие они задавали никуда не пропали», — сказал Собянин.

По его словам, городские власти знают о тех проблемах и вопросах, которые москвичи поднимали перед кандидатами в депутаты.

«Это обычные темы, которые мы знали, но они временами звучали более остро. Хорошо, когда иногда острые проблемы заостряются», — отметил глава города.