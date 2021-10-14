Бейрут, 14 октября, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Днём траура по погибшим во время расстрела провокаторами мирной акции в Бейруте объявили 15 октября ливанские власти. Об этом говорится в опубликованном 14 октября сообщении правительства республики.

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Ливанский премьер-министр Наджиб Микати распорядился в день траура закрыть все государственные учреждения и школы — как государственные, так и частные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бейруте снайперы расстреляли участников акции, которую проводили шииты: погибли шесть человек, около 60 были ранены. Силовики задержали девять подозреваемых.