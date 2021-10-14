Рустави, Грузия, 14 октября, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Пожар, вспыхнувший 14 октября в тюрьме № 17 города Рустави, удалось локализовать, сообщает грузинский телеканал «TV Пирвели».

61.mchs.gov.ru Тушение пожара

Пентитенциарная служба Грузии заявила, что в результате пожара на территории тюрьмы произошло отключение электричества. Как только электроснабжение будет восстановлено, все заключённые получат возможность позвонить своим родственникам.

По словам грузинских властей, угрозы распространения пожара на другие исправительные заведения города Рустави (№№ 5, 6, 12, 16) нет, так как тюрьма № 17 находится от них на большом расстоянии.

Напомним, что 14 октября в тюрьме, расположенной в городе Рустави, вспыхнул пожар.