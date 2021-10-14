Москва, 14 октября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Планируемый дефицит бюджета Москвы в 2022 году носит технический характер, заявил 14 октября мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Он отметил, что дефицит составил порядка 300 млрд рублей.

«Абсолютная цифра, конечно, впечатляет, но для Москвы он носит технический характер», — сказал мэр. Он обратил внимание, что возможности для преодоления нехватки средств у столицы есть.

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте бюджета Москвы в 2022 году дефицит составит 372 млрд рублей, в 2023 году — 288 млрд рублей, в 2024 году — 225,1 млрд рублей.