Ташкент, 14 октября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 октября принял участие во внеочередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба главы республики.

Флаг ЕАЭС

В ходе заседания глава республики призвал страны, входящие в объединение, присоединиться к запускаемому Узбекистаном совместно с Россией и Казахстаном проекту «Агроэкспресс».

"Проект призван обеспечить быструю взаимную доставку востребованных товаров», — отмечает пресс-служба.

Также, учитывая особую актуальность вопросов обеспечения продовольственной безопасности, лидер Узбекистана отметил важность консолидации усилий и поиска новых точек взаимодействия в этой сфере путем разработки совместной программы сотрудничества.