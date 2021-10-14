Мадрид, 14 октября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. В 2020 году более четверти граждан Испании жили на грани бедности или под угрозой «исключения из общества», сообщает 14 октября ИА Красная Весна со ссылкой на Испанскую радиовещательную и телевизионную корпорацию (RTVE).

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

Корпорация, ссылаясь на данные отчёта «Состояние бедности. Контроль индикатора бедности и исключения из жизни общества в Испании 2008−2020», заявляет, что более 12 млн испанцев на протяжении прошлого года балансировали на опасной экономической грани.

Отчёт, составленный представителями организации «Европейская сеть борьбы против бедности и исключения из жизни общества в государстве Испания», был опубликован в верхней палате испанского парламента.

В отчете сказано, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса 3,3 млн жителей Испании не могут позволить себе непредвиденные расходы и оплату отопления, едят мясо, курицу или рыбу реже чем раз в два дня.

За 2020 год количество таких людей увеличилось вдвое, отмечено в отчете.

Кроме того, 650 тыс. человек в Испании за прошедший год оказались на грани бедности или выпадения из нормальной жизни общества.

По словам координатора исследования Хуана Карлоса Льяно, за один год коронавирус дал результаты, которые предыдущий экономический кризис породил за шесть лет.