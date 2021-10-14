Салехард, 14 октября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. В Тазовском районе ЯНАО возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на месторождении. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Пресс-служба СУ СКР по ЯНАО Причал Салмановского месторождения

По данным следствия вечером 8 сентября 2021 группа рабочих проводила работы по строительству северного ледозащитного сооружения причала Салмановского месторождения на берегу Обской губы. По причине нарушения правил безопасности 55-летний монтажник коммерческого предприятия упал в воду и утонул.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека»).

В ходе следствия дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности на объекте.