Минск, 14 октября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. «Развивая финансовую тему, нельзя обойти вопрос расширения использования национальных валют. Чрезмерное использование в расчетах той или иной иностранной валюты лишает нас конкурентных финансовых и экономических преимуществ, угрожает безопасности наших стран. Поэтому где, как не в ЕАЭС, нам следует опережающими темпами выходить на использование национальных валют», — заявил 14 октября Александр Лукашенко, выступая с докладом на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Ранее на эту тему: Лукашенко не исключил возможности введения общей с Россией валюты

Лукашенко уверен, что финансовая инфраструктура ЕАЭС требует дальнейшего совершенствования, в том числе для поддержки промышленной кооперации. Для увеличения количества совместных проектов с высокой интеграционной составляющей нужно обеспечить доступ к проектному финансированию в виде долгосрочных кредитов с льготной процентной ставкой, отметил он в своём докладе.

«Для этого надо изменить формат работы Евразийского банка развития. Главные недостатки в его нынешней модели — высокий порог финансирования проектов и отсутствие льготной ставки по кредитам», — подчеркнул Лукашенко. Он предложил активнее привлекать «национальные институты развития» для совместных разработок. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко также отметил, что решение обозначенных вопросов позволит странам ЕАЭС скорее преодолеть последствия вызванного пандемией экономического спада, восстановить деловую активность, простимулировать рост промышленного производства, доверия, улучшить транзитный потенциал и конкурентную среду общего экономического пространства.

Читайте аналитику сюжета: ЕАЭС