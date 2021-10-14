Ижевск, 14 октября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Первомайский районный суд Ижевска отправил главу администрации Октябрьского района столицы Удмуртии Алексея Девяткина под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба объединенного судейского сообщества республики.

Crazykarting.ru Растрата

Мера пресечения будет действовать до 12 декабря текущего года. Вместе с домашним арестом Девяткину назначен ряд ограничений.

Уточняется, что глава района обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения»).

ИА REGNUM напоминает, Девяткин стал главой администрации Октябрьского района летом 2020 года. До этого он занимал должность заместителя главы районной администрации.