Уильям Шетнер из «Звёздного пути» пришёл в восторг от полёта в космос
Нью-Йорк, США, 14 октября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Уильям Шетнер рассказал о своих впечатлениях от полёта на суборбитальном корабле New Shepard компании Blue Origin. Об этом 14 октября сообщает портал Screen Rant.
«Я надеюсь, что никогда не оправлюсь от этого. Я надеюсь, что смогу сохранить то, что чувствую сейчас. Я не хочу терять это. Это намного больше, чем я и жизнь, и это не имеет ничего общего с маленькими зелеными человечками», — сказал Шетнер.
Актёр принял участие в 18-м полёте корабля Blue Origin. Отметим, что он стал самым старым человеком, побывавшим в космосе (22 марта 2021 года Шетнеру исполнилось 90 лет).
https://twitter.com/CNN/status/1448310901040455680
Напомним, Уильям Шетнер исполнил роль капитана звездолёта «Энтерпрайз» Джеймса Тиберия Кирка в оригинальном сериале «Звёздный путь» (Star Trek). На сегодня Шетнер является одним из четырёх живых членов актёрского состава этого шоу.