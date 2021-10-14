Нью-Йорк, США, 14 октября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Уильям Шетнер рассказал о своих впечатлениях от полёта на суборбитальном корабле New Shepard компании Blue Origin. Об этом 14 октября сообщает портал Screen Rant.

Кадр из видео «Трансляция пуска Blue Origin New Shepard». youtube.com Пуск

«Я надеюсь, что никогда не оправлюсь от этого. Я надеюсь, что смогу сохранить то, что чувствую сейчас. Я не хочу терять это. Это намного больше, чем я и жизнь, и это не имеет ничего общего с маленькими зелеными человечками», — сказал Шетнер.

Актёр принял участие в 18-м полёте корабля Blue Origin. Отметим, что он стал самым старым человеком, побывавшим в космосе (22 марта 2021 года Шетнеру исполнилось 90 лет).

https://twitter.com/CNN/status/1448310901040455680

Напомним, Уильям Шетнер исполнил роль капитана звездолёта «Энтерпрайз» Джеймса Тиберия Кирка в оригинальном сериале «Звёздный путь» (Star Trek). На сегодня Шетнер является одним из четырёх живых членов актёрского состава этого шоу.