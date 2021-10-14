Вашингтон, 14 октября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Британский актёр Дэниел Крейг рассказал о местах, в которых предпочитал знакомиться с девушками. Об этом 14 октября пишет издание Spletnik.

Цитата из к/ф «Спектр». реж Сэм Мендес. 2015. Великобритания, США Дэниел Крейг

В одном из своих интервью артист заявил, что, будучи холостым, знакомился с противоположным полом в гей-барах. «Многие девушки ходили туда по той же причине, что и я. Так что у меня был скрытый мотив», — поделился он.

Крейг также признался, что до сих пор посещает подобные заведения. «Я хожу в гей-бары столько, сколько себя помню. И одна из причин — это то, что я не ввязываюсь там в драки. В гетеросексуальных барах всегда найдется какой-нибудь агрессивный кретин», — пояснил актёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дэниел Крейг получил собственную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. «Никогда не думал, что скажу это, но это большая честь — когда через тебя переступают в Голливуде», — пошутил он.