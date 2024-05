Лондон, 14 октября, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Британская певица Луиза Роуз Аллен, более известная под псевдонимом Foxes, поделилась вторым синглом со своего первого альбома за последние пять лет «Kick It» под названием «Dance Magic», информирует портал The Line Of Best Fit.

Музыка

После анонса своего долгожданного третьего альбома с первым синглом «Sister Ray» в прошлом месяце, Foxes представила второй трек с пластинки под названием «Dance Magic». Она говорит о новом треке: «Этот сингл о том, чтобы быть охваченным химией с кем-то и не иметь возможности видеть иногда мрачную реальность, танцуя друг с другом в фантазии, которую вы оба создали».

«Kick It» было написано и записано удаленно во время пандемии, и будет следовать за ее альбомом 2016 года «All I Need». Новая пластинка выйдет 11 февраля 2022 года.