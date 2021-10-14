Вашингтон, 14 октября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Актриса Меган Фокс заявила, что страдает от психического расстройства. Об этом 14 октября пишет издание «Афиша Daily».

Скриншот с YouTube Меган Фокс

По словам Фокс, у неё дисморфофобия — расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен несовершенствами своего тела (как реальными, так и мнимыми). Артистка отметила, что благодаря роману с рэпером Machine Gun Kelly ей удалось обрести саму себя.

ИА REGNUM напоминает, что Меган Фокс и Machine Gun Kelly начали встречаться в 2020 году после её развода с актёром Брайаном Остином Грином. У актрисы есть трое сыновей от Грина.