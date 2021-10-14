Бейрут, 14 октября, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Подозреваемые в стрельбе по людям в Бейруте задержаны 14 октября, передаёт Al Arabiya.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР Арест

Как сообщили в ливанских вооружённых силах, силовики задержали девятерых, один из них — гражданин Сирии. Пойманные отправлены под арест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шесть человек погибли и десятки получили ранения в результате стрельбы, начатой неизвестными во время мирной шиитской демонстрации в Бейруте 14 октября.

Власти заявляют, что по демонстрантам стреляли с крыш домов снайперы. Трагические события произошли в районах Бадаро и Эт-Тайюни ливанской столицы.