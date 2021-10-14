Ижевск, 14 октября, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Сотрудники управления МЧС по Удмуртии помогли выбраться из леса двум семьям, которые во время прогулки заблудились, преследуя лося. Семьи приехали на лесную прогулку в Шарканском районе на одном автомобиле — четверо взрослых и трое детей в возрасте трех, четырех и десяти лет, сообщает пресс-служба регионального спасательного ведомства.

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Когда туристы приехали в лес, в какой-то момент на их пути появился лось. Он пошел своей дорогой, взрослые и дети решили проследовать за ним на автомобиле. Но внезапно автомобиль Renault Duster застрял в огромной луже, и самостоятельно выбраться из нее не удалось. Мужчины оставили женщин и детей в машине и пошли за помощью с ближайшую деревню.

Но мужчины сами потерялись, увидев на пути заброшенный вагончик с буржуйкой, они решили остаться в нем и вызвать помощь. Растопив печь, мужчины зажгли свечи и стали ждать спасателей. Их жены и дети находились с ними постоянно на связи.

На помощь путешественникам отправились сотрудники пожарно-спасательной части — 14 по охране из Воткинска, специализированной пожарно-спасательной части из Ижевска, также к поискам подключились представители МВД, администрации и «Белкамнефти». Всего на помощь выехали 16 человек и 10 единиц техники.

Около 23:00 по местному времени были найдены женщины и дети, а пожарные на квадроцикле поехали искать мужчин.

В третьем часу ночи все участники инцидента были уже дома.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 13 октября на автодороге «Ижевск — Ува» в Завьяловском районе республики автомобиль совершил столкновение с лосем. В результате водитель получил травмы.