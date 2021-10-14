Москва, 14 октября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Возможность лишения водительских прав за долги предусмотрена законом, однако её эффективность и целесообразность во многом зависит от ситуации, считает адвокат Шамиль Курамшин.

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Он прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM информацию портала autonews.ru, по которой органы ФССП и ГИБДД договорились о системном лишении прав тех жителей России, у кого есть задолженности по штрафам, алиментам и другим платежам. Такую меру собираются применять к злостным неплательщикам долгов.

«Какие основания есть для лишения прав должников? Во-первых, Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», точнее — его статья 67.1., позволяет судебным приставам ограничивать должников в различных правах, то есть эти действия не противоречат российскому законодательству. Во-вторых, основанием для лишения прав может стать факт злостного уклонения от оплаты задолженности, причем речь идет о сумме в 10 тысяч рублей», — сказал Курамшин.

Эксперт отметил, что данная практика активно применялась и раньше, но носила эпизодический характер.

«Теперь она станет системной, только маловероятно, что это повлияет именно на злостных неплательщиков, к которым относятся лица, ведущие асоциальный образ жизни, в большинстве своем не имеющие собственных автомобилей. Возникает вопрос и о целесообразности применения такой меры при задолженности лишь в 10 тысяч рублей: такая задолженность, например, по алиментным платежам или штрафу, может образоваться очень быстро и случайно, из-за нерасторопности должника. В то же время, может быть, она и заставит некоторых должников быть поответственнее во избежание такой проблемы как отсутствие возможности легально сесть за руль собственного или служебного автомобиля», — заявил адвокат.