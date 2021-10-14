Париж, , 19:31 — REGNUM Франция начала вывод своих войск из северных баз на территории Мали, сообщает 14 октября ИА Красная Весна со ссылкой на France24.

Карта Мали presse03

По утверждению официального Парижа, к концу 2021 года французские военные базы в Кидале, Тесалите и Тимбукту на севере Мали будут закрыты и переданы малийским силовикам.

При этом контингент французских военнослужащих будет сокращен с 5100 до 3000 человек.

«Идея состоит не в том, чтобы создать пустоту. Идея в том, чтобы передать ответственность за эти районы малийскому государству», — сказал генерал Этьен дю Пейру.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Мали с 2013 французские военные пытаются проводить операции по противодействию террористическим группировкам.

Хамиду Сиссе из движения патриотов Мали по этому поводу заявил, что пришло время закрыть страницу французского вмешательства.

«После их прибытия мы думали, что у нас будет мир. Если они уйдут сегодня, через полгода или год, мы будем страдать. Но лучше страдать, чем оставаться в их руках навсегда», — сказал Сиссе.

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