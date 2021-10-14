Тбилиси, , 19:36 — REGNUM Основными темами проведенной в Брюсселе встречи делегации парламента Грузии с членами Европарламента стали итоги выборов в местные органы власти, предстоящий второй тур выборов и арест бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщает 14 октября грузинский телеканал «Рустави 2».

Марина Кальюранд Estonian Foreign Ministry

«Европарламент будет там [в Грузии] присутствовать, чтобы наблюдать за вторым туром выборов. Мы ожидаем, что обстановка будет спокойной, не будет дополнительной поляризации, выборы будут конкурентными и хорошо организованными, как это и было в первом туре», — заявила депутат Европарламента от Эстонии и бывшая глава эстонского МИДа Марина Кальюранд.

«Что касается задержания бывшего президента Саакашвили, то Грузия — демократическая страна, и мы ожидаем, что дело Саакашвили будет расследовано с соблюдением верховенства закона и международных правовых норм. Перед выборами, когда президент Саакашвили был здесь и встречался с членами Европарламента, мы не посоветовали ему ехать в Тбилиси, чтобы там не было поляризации. Я надеюсь, что он использует своё искусство государственного управления и свой политический капитал для того, чтобы ситуация успокоилась. Я надеюсь на это, но не считаю, что это будет просто» — сказала Кальюранд.

«Я надеюсь, что граждане Грузии пойдут на выборы во втором туре и спокойно изберут кандидатов. Граждане Грузии хотят быть частью европейской семьи. Они хотят жить по тем же принципам и ценностям, что и мы, и они устали от политической борьбы. Каким может быть мой совет грузинским политикам: пожалуйста, прислушайтесь к народу, получите свой мандат и служите своему народу. Все политики должны служить обществу, и они должны делать это ответственны», — заявила Кальюранд.

Напомним, что 2 октября в Грузии прошли выборы в местные органы власти. В некоторых городах, в том числе и в Тбилиси, в ближайшее время должен состояться второй тур выборов.