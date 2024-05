Нью-Йорк, США, 14 октября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Американский инди-проект исполнительницы Линдси Джордан Snail Mail поделился второй записью из своего предстоящего альбома «Valentine» под названием «Ben Franklin», информирует портал The Line Of Best Fit.

(сс) StockSnap Музыка

После возвращения Snail Mail в прошлом месяце с заглавным треком ее второго альбома «Valentine», она представила второй сингл «Ben Franklin». Линдси Джордан говорит о новой песне: «Я хотела звучно и лирически выйти из своей зоны комфорта с помощью этой песни. Мне показалось, что визуальное сопровождение сингла должно включать танцы перед камерой и прижимание 10-футовой змеи к моему лицу».

«Valentine», который последует за ее дебютным альбомом «Lush» 2018 года, написан и спродюсирован Джордан и ее сопродюсером Брэдом Куком, известный по работе с Bon Iver. Ранее Джордан высказала о своем втором альбоме следующее: «Я хотела потратить как можно больше времени на эту запись, чтобы убедиться, что я довольна каждой деталью, прежде чем выложить ее вам всем. Называть этот процесс самым глубоким уровнем катарсиса и терапии, которые я когда-либо испытывала, было бы огромным преуменьшением. «Valentine» — мой ребенок!»