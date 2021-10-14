Snail Mail выложила второй сингл из грядущего альбома «Valentine»
Нью-Йорк, США, 14 октября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Американский инди-проект исполнительницы Линдси Джордан Snail Mail поделился второй записью из своего предстоящего альбома «Valentine» под названием «Ben Franklin», информирует портал The Line Of Best Fit.
После возвращения Snail Mail в прошлом месяце с заглавным треком ее второго альбома «Valentine», она представила второй сингл «Ben Franklin». Линдси Джордан говорит о новой песне: «Я хотела звучно и лирически выйти из своей зоны комфорта с помощью этой песни. Мне показалось, что визуальное сопровождение сингла должно включать танцы перед камерой и прижимание 10-футовой змеи к моему лицу».
«Valentine», который последует за ее дебютным альбомом «Lush» 2018 года, написан и спродюсирован Джордан и ее сопродюсером Брэдом Куком, известный по работе с Bon Iver. Ранее Джордан высказала о своем втором альбоме следующее: «Я хотела потратить как можно больше времени на эту запись, чтобы убедиться, что я довольна каждой деталью, прежде чем выложить ее вам всем. Называть этот процесс самым глубоким уровнем катарсиса и терапии, которые я когда-либо испытывала, было бы огромным преуменьшением. «Valentine» — мой ребенок!»