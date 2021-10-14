Череповец, Вологодская область, 14 октября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. В Череповецком моногоспитале для ковидных пациентов на рабочем месте умер врач-реаниматолог. Об этом со ссылкой на главврача медучреждения Андрея Погодина сообщают местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

«На прошлой неделе младшая медсестра моногоспиталя на смене потеряла сознание, остановилось сердце, клиническая смерть. Реаниматологи оказали помощь, откачали свою коллегу, с подозрением на острый инфаркт миокарда она была госпитализирована. К счастью, диагноз не подтвердился и наша коллега сейчас лечится дома. Причины: перегрузка, переутомление, нарушение водно-электролитного баланса. Работая в защитных костюмах это не редкость. Медперсонал трудится на износ, и надолго нас не хватит. Весной мы потеряли от инфаркта врача-реаниматолога, упал после смены. Выход? Сделать прививку и дать врачам передышку. Врачи и медперсонал буквально горят на работе», — цитирует врача «35 Медиа».

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что врачи Череповца не смогли спасти двух рожениц, попавших в ковидный госпиталь.